Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Wohnungseinbruch in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Goldenstedter Straße in Wildeshausen eingebrochen.

Dazu verschafften sie sich zwischen Montag, 22. Juni 2020, 16:30 Uhr, und Dienstag, 23. Juni 2020, 08:40 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Hinweise von Zeugen werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen (696862).

