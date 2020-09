Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbruchsversuch scheitert

Reken (ots)

Unbekannte haben sich in Bahnhof Reken an einer Tankstelle zu schaffen gemacht. Nachdem die Täter einen Bewegungsmelder abgerissen und eine Überwachungskamera verdreht hatten, versuchten sie eine Feuerschutztür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera zeigen zwei Täter mit Kapuzenpullovern. Die Tat ereignete sich um 00.48 Uhr am Dienstag. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell