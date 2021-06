Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öl im Freibad - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Sachbeschädigung im Jahnbad an der Kanzlerstraße in Heßler bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte haben Öl in das zur Hälfte gefüllte Schwimmbecken gekippt. Einem Mitarbeiter des Bads war die Verschmutzung aufgefallen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Zeugen, die etwas Ungewöhnliches zwischen Samstag, 5. Juni 2021, 19 Uhr, und Sonntag, 6. Juni 2021, 9.30 Uhr, beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

