Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für Barßel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstagmorgen, 8. Juli 2021, um 7.30 Uhr, kam es in der Kinaustraße in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 22-jähriger Mann aus Barßel geriet mit einem Jugendlichen und einem 18-jährigen Mann aus Friesoythe in Rahmen eines Treffens in Streitigkeiten. Diese entwickelten sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der auch Gegenstände und eine Druckluftpistole zur Verwendung gekommen sind. Bei der Auseinandersetzung wurden der 18-Jährige schwer und der Jugendliche sowie der 22-jährige Mann leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell