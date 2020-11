Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl, Sachbeschädigung

LandauLandau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.11.2020 wurde durch einen Zeugen eine verdächtige Person die sich gerade an einem Schild im Bereich der Poststraße in Edenkoben zu schaffen machte gemeldet Durch die Streife konnte ein 21 jähriger Mann, bekleidet mit einer Sturmhaube, kontrolliert werden. Dieser hatte das Straßenschild der Poststraße abgeschraubt und mitgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten mehrere Aufkleber eines Fußballvereins und der rechten Szene sichergestellt werden. Diese waren teilweise bereits im Ortsbereich an verschiedene Schilder angebracht worden. Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert

