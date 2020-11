Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Führerscheinbeschlagnahme nach Trunkenheitsfahrt

Landau, Weißquartierstraße, 15.11.2020Landau, Weißquartierstraße, 15.11.2020 (ots)

In der nächsten Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss ein 30-Jähriger Landauer, der am frühen Sonntagmorgen in der Landauer Innenstadt als Führer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 1,40 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell