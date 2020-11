Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gemüseladen

Albersweiler, Hohlstraße, 13.11.2020-14.11.2020Albersweiler, Hohlstraße, 13.11.2020-14.11.2020 (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Obst- und Gemüseladen in Albersweiler. Hierzu hebelten sie ein Seitenfenster zum Verkaufsraum auf. Aus dem Verkaufsraum wurden eine Geldkassette und mehrere Pakete entwendet, wobei ein Großteil der Pakete in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnte. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht klar.

Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

