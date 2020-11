Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leichtverletzter bei Unfall

HördtHördt (ots)

Ein 67-jähriger Autofahrer verletzte sich leicht, nachdem er am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtete. Der 67-jährige Mann befuhr die Wörthstraße in Richtung Sondernheim. An der Kreuzung zur Schulzenstraße übersah er das auf der Vorfahrtstraße befindliche Fahrzeug eines 27-jährigen, der in Richtung Bellheim unterwegs war und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Verletzung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 4000 Euro.

