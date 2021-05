Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten

Stade (ots)

Am Montag, den 10. Mai ist es gegen 08:15 h in Stade in der Straße "Beim Salztor" zu einem Unfall gekommen, für den die Ermittler der Polizeiinspektion Stade nun einen Unfallbeteiligten suchen.

Zu der Zeit war eine 78-jährige Mercedesfahrerin mit ihrem Auto auf der Hansestraße unterwegs und wollte nach links in die Straße "Beim Salztor" abbiegen.

Durch einen Bremsvorgang eines vor ihr fahrenden Autos musste die Fahrerin ebenfalls abbremsen, fuhr dabei aber leicht auf das andere Fahrzeug auf.

Der bisher unbekannte Fahrer hatte den Unfall dann aber möglicherweise gar nicht bemerkt und war einfach weitergefahren.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen beigefarbenen VW-Caddy gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten und mögliche Zeugen und bittet diese sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell