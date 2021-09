Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Exhibitionist tritt mehrmals auf - Tatverdächtiger kann festgehalten werden

Ein 46 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend, 16.09.2021, mehrmals in Lörrach als Exhibitionist aufgetreten sein. Die erste Tat geschah gegen 19:00 Uhr im Treppenhaus eines Parkhauses, als sich ein zunächst Unbekannter vor zwei Frauen entblößte. Eine knappe Stunde später kam es zu einem gleichgelagerten Vorfall im Aichelepark. Gegen 20:30 Uhr schließlich konnte ein Mann von einem Gastwirt festgehalten werden, der sich vor sechs weiblichen Gästen des Lokals an sein Glied gefasst haben soll. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er war alkoholisiert. Er kommt als Tatverdächtiger für alle drei Taten in Betracht.

