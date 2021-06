Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrügern

Arnsberg (ots)

Am 22.04.2021 kam es in einem Lebensmittelmarkt (Minimix) in Neheim zu einem Wechseltrickbetrug. Ein Tatverdächtiger ließ sich mehrfach Geld wechseln und behielt immer wieder unbemerkt einige Geldscheine ein. Der zweite Tatverdächtige lenkte die anderen Angestellten mit scheinbarem Kaufinteresse an verschiedenen Waren ab.

Wer kann Angaben zu der Identität der beiden Tatverdächtigen machen?

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Bilder der Tatverdächtigen gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/arnsberg-betrug

