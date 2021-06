Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In den Gegenverkehr gerutscht

Winterberg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr auf der L 740 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Diemelstadt war mit seiner Maschine aus Richtung Medebach kommend in Richtung B 480 unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er ins Rutschen und stürzte. Sein Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und prallte mit dem Wagen eines 80-jährigen Mannes aus Bischberg zusammen. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

