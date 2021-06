Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub auf Schulgelände

Arnsberg (ots)

Am Sonntagabend ist es gegen 20 Uhr in der Graf-Galen-Straße auf einem Schulgelände zu einem Raub gekommen. Ein 16-Jähriger aus Ense war alleine auf dem Schulhof als drei junge Männer auf ihn zukamen und ihn aufforderten seine Wertgegenstände herauszugeben. Als er der Aufforderung nicht nachkam, kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung. Der 16-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Die Täter konnten Wertgegenstände des Jugendlichen erbeuten. Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1: 18 - 20 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, schwarze Haare und Vollbart und südländisches Aussehen. Person 2: 18 - 20 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, auffällig abstehende Ohren und südländisches Aussehen. Person 3: 165 - 170 cm groß, schwarze Haare und südländisches Aussehen.

Der 16-Jährige aus Ense wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

