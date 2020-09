Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Rüppurr

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch oder in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohnhaus in Rüppurr ein. Über die Terrassentür verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang in das Haus in der Schöllbronner Straße und durchsuchten dann das gesamte Anwesen. Über Art und Umfang des Diebstahlschadens konnten zunächst noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

