POL-HSK: +++Korrekturmeldung+++ Wohnort des Mannes geändert Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Sundern (ots)

Auf der Amecker Straße kam es am Sonntagnachmittag um 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann aus Hemer war mit seinem Pedelec in Richtung Seestraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung Höpkeweg wollte er von der linken auf die Rechte Fahrbahnseite wechseln. Hierbei prallte er mit dem Wagen eines 49-jährigen Mannes aus Balve zusammen. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Mann schwer und wurde in eine Spezialklinik geflogen.

