Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Platzverweis in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstag mit der Ordnungsbehörde und der Polizei angelegt. Weil der Mann einen Platzverweis am Fackelrondell nicht befolgte, nahmen die Beamten den 21-Jährigen in Gewahrsam. Zuvor hatte er einer 22-jährigen Bekannten gegen den Kopf geschlagen. Mitarbeiter der Ordnungsbehörde wurden darauf aufmerksam und gaben ihm einem Platzverweis. Diesem kam er nicht nach. Etwa 2 Stunden später wird der 21-Jährige erneut mehrfach im Bereich des Aufenthaltsverbots gesehen. Unter anderem sprang er in einen Brunnen. Die Einsatzkräfte nahmen den durchnässten Mann daraufhin in Gewahrsam. Den restlichen Tag verbrachte er in einer Polizeizelle. |elz

