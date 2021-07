Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter belästigt Frau - Wer hat den Mann gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag (23. Juli 2021) im Uni-Wohngebiet eine Frau sexuell belästigt. Der Vorfall wurde jetzt bei der Polizei angezeigt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Demnach traf die Frau zur Mittagszeit in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße auf den Unbekannten. Während sie auf den Aufzug wartete, entblößte der Mann sein Glied und manipulierte daran. Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise. Der Mann hat kurze, dunkle Haare, die an der Seite kürzer rasiert sind, und sogenannte Geheimratsecken. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer blauen Jeanshose. Auf dem Oberteil sei stand etwas in weißer Schrift. Der Täter trug schwarze Schuhe und eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Verdächtigen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell