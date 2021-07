Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Sex-Video erpresst

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Über ein soziales Netzwerk lernte ein 52-Jähriger im Internet eine Frau kennengelernt. Jetzt erpresst ihn die Unbekannte mit einem Sex-Video.

Zunächst chattet die Frau per Video mit dem Mann, dann entkleidete sie sich und forderte den 52-Jährigen auf, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Was der Mann nicht ahnte, die Unbekannte zeichnete ihn auf. Kurz darauf schickte sie ihrem Opfer das Video und forderte 1.000 Euro. Die Frau drohte: Sollte der Mann nicht zahlen, werde sie das Video veröffentlichen. Der 52-Jährige ließ sich nicht auf die Erpressung ein. Er wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Beamten dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell