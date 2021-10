Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: tödlicher Verkehrsunfall - 20jährige prallt mit ihrem PKW gegen Straßenbaum

Bedburg-Hau (ots)

Am Sonntag, 24.10.2021 gegen 13:40 Uhr befuhr eine 20jährige Frau aus Bedburg-Hau mit ihrem PKW die Uedemer Straße aus Richtung Uedem, in Fahrtrichtung Bedburg-Hau. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie in Höhe der Pfalzdorfer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet zunächst ins Schleudern. Dann kam sie in ihrer Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Betreuung der Angehörigen erfolgte durch einen Notfallseelsorger und dem Opferschutz der Polizei Kleve.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell