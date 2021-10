Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - geparkter Honda bei Unfallflucht beschädigt

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am 23.10.2021 zwischen 13:00 - 13:50 Uhr einen Honda Civic beschädigt, der auf der Kalkarer Straße in Kleve auf dem Parkplatz eines Kleinwarenmarktes abgestellt war. Das Fahrzeug wurde am hinteren Kotflügel beschädigt. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, setzte der Verursacher seinen Weg fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040.

