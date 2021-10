Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Dunkler Kombi flüchtet

Kleve (ots)

Die Scheibe eines 5er BMW haben unbekannte Täter am Donnerstag (21. Oktober 2021) in der Zeit zwischen 16:45 und 17:25 Uhr eingeschlagen und ein Smartphone aus dem Auto gestohlen. Der Wagen war auf dem Parkplatz am Ehrenfriedhof an der Grunewaldstraße abgestellt. Als der Wagenbesitzer auf dem Weg zurück zu seinem PKW und noch einige Meter entfernt war, hörte er plötzlich die Alarmanlage des BMW und sah, wie ein dunkler Kombi, der unmittelbar neben dem Wagen stand, zügig in Richtung Niederlande vom Parkplatz fuhr. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

