Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Täter hebeln an Zigarettenautomat herum

Emmerich-Dornick (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 21:15 Uhr, und Mittwoch (20. Oktober 2021), 18:30 Uhr, auf der Dornicker Straße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Sie machten sich an dem Scheineinwurf des Gerätes zu schaffen und richteten Sachschaden an. Der Automat hängt an der Außenwand einer Gaststätte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830 wenden. (cs)

