Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Mofa mit Kennzeichen 104KMV

Kleve (ots)

Am Donnerstag (21. Oktober 2021) zwischen 20:00 und 20:30 Uhr haben unbekannte Täter ein Mofa gestohlen, das im Vorgarten eines Reihenhauses an der Schloßtorstraße abgestellt war. Das blaue Kleinkraftrad der Marke Kreidler trug das Versicherungskennzeichen 104KMV und war sowohl mit einem Lenkradschloss als auch mit Kettenschloss am Hinterrad gesichert, zudem war es von einer Regenplane verdeckt. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell