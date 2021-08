Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Skoda Fabia von einem blaumetallic-farbenen Wagen beschädigt

Goch (ots)

Am Freitag (30. Juli 2021) zwischen kurz vor 12 und 13 Uhr hat ein unbekannte Autofahrer einen grauen Skoda Fabia beschädigt, der auf dem Parkplatz Wassergarten am Balfourweg abgestellt war. Offenbar hatte der Verursacher links neben dem Skoda geparkt und den Wagen beim Rangieren hinten links beschädigt. Danach flüchtete er vom Unfallort. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich den Spuren nach wahrscheinlich um ein blaumetallic-farbenes Modell. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080. (cs)

