POL-HH: 210618-2. Polizei Hamburg setzt angekündigte Einführung einer dritten Fahrradstaffel um - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots)

Zeit: 21.06.2021, 12:15 Uhr bis 12:45 Uhr; Ort: Hamburg-Hafencity, Magellan-Terrassen

Im Rahmen der Pressekonferenz zur Verkehrssicherheitsbilanz 2020 im Februar dieses Jahres kündigten Innensenator Andy Grote, Polizeivizepräsident Morten Struve und der Leiter der Verkehrsdirektion Ulf Schröder die zeitnahe Einführung einer dritten Fahrradstaffel im Osten Hamburgs an, um dem steigenden Fahrradverkehr flächendeckend gerecht zu werden. Nachdem dieses Ziel kürzlich bereits umgesetzt werden konnte, werden Andy Grote und Ulf Schröder die Fahrradstaffel in ihrer Gesamtheit am Montag vorstellen.

Das Jahr 1996 kann man als die Geburtsstunde der Hamburger Fahrradstaffel bezeichnen, die damals noch saisonal von Juni bis September eingesetzt wurde. Die positiven Erfahrungen, führten im Jahr 2004 zur Implementierung einer ganzjährig agierenden Fahrradstaffel zunächst bei der Verkehrsstaffel Innenstadt/West (VD 2). Mit der Gründung einer eine zweiten Fahrradstaffel bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) im Februar 2020 wurde dieses Erfolgsmodel fortgesetzt und konnte nun mit der dritten Fahrradstaffel bei der Verkehrsstaffel Ost (VD 3) komplettiert werden. Der Einsatz der Fahrradstaffel erfolgt mit dem primären Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Das Fehlverhalten von Radfahrenden, wie Rotlicht- oder Abbiegeverstöße, wird ebenso geahndet wie das motorisierter Verkehrsteilnehmer. Neben regelmäßigen öffentlichkeitswirksamen Großkontrollen stellt auch die Präventionsarbeit u.a. an Schulen einen Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit dar.

Innensenator Andy Grote und der Leiter der Verkehrsdirektion Ulf Schröder werden am Montag das Gesamtkonzept unserer Fahrradstaffeln vorstellen und stehen im Anschluss der Veranstaltung für O-Töne zur Verfügung.

Zu diesem Medientermin sind Journalisten herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis zum 20.06.2021, 15:00 Uhr per E-Mail unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de anzumelden.

Hinweis:

Die Veranstaltung wird unter freiem Himmel abgehalten. Wir bitten, die Corona-Regeln zu beachten und während der gesamten Veranstaltung einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, da der Mindestabstand von 1,5 Metern ggf. nicht immer gewährleistet werden kann.

Des Weiteren haben sich die Teilnehmer vor dem Termin für eine mögliche Kontaktverfolgung mit der "Luca-App" zu registrieren.

Ein Vertreter der Polizeipressestelle ist vor Ort und steht Ihnen organisatorisch zur Verfügung.

