POL-HH: 210618-1. Verkehrshinweis anlässlich einer Fahrrad-Demonstration im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Zeit: 20.06.2021, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Sonntag findet die jährliche Fahrradsternfahrt "Mobil ohne Auto" statt. Es muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet gerechnet werden.

Die demonstrative Aktion, die das Thema "Mobil ohne Auto" aufnimmt, startet zunächst in 16 Einzelaufzügen im Hamburger Umland, die sich im weiteren Streckenverlauf in Richtung des Hamburger Stadtgebietes zu acht einzelnen Aufzügen vereinigen. Unter Einhaltung der Coronaregeln im Sinne der Eindämmungsverordnung befahren im Anschluss je 500 Fahrradfahrer in acht Blöcken eine 17 Kilometer große Ringstrecke entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn durch die Hamburger Stadtteile Hafencity, St. Pauli, Eimsbüttel, Hoheluft-West, Eppendorf, Winterhude, Uhlenhorst und Hohenfelde.

Unter Führung der Verkehrsdirektion wird die Polizei Hamburg mit einem Großaufgebot vor Ort sein, um die anspruchsvollen Verkehrsmaßnahmen zu koordinieren.

Für Informationen steht dafür das Verkehrsinfotelefon im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter 040-4286 56565 zur Verfügung.

Anwohnern und Besuchern unserer Hansestadt wird dringend empfohlen, auf öffentliche und schienengebundenen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird dazu geraten, die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

