Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Hundehalter nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Issum-Sevelen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Hundehalter, der am 06. März 2020 gegen etwa 11:20 Uhr in einen Unfall mit einem Radfahrer verwickelt war. Der Mann war mit seinem an der Leine geführten Hund auf dem Geh- und Radweg an der Hoerstgener Straße (L287) unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte und über die Leine stürzte. Der Hundehalter wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 in Verbindung zu setzen. (cs)

