Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Spielhalle

Rees (ots)

Am frühen Freitagmorgen (30. August 2021) gegen kurz nach 03:00 Uhr sind zwei unbekannte Täter über den Hintereingang in eine Spielhalle an der Empeler Straße in Rees eingedrungen. Sie hebelten insgesamt fünf Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten aus den Geräten. Die Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Demnach handelt es sich um zwei Männer, bekleidet mit Kapuzenjacken. Sie trugen zudem Mund-Nase-Abdeckungen und führten eine Tasche mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

