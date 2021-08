Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbrüche am Borgelweg (Ergänzung Tatzeitraum)

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus am Borgelweg in Lingen eingebrochen. Durch ein Kellerfenster verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Heizungsraum. Aufgrund einer verschlossenen Tür gelang es ihnen nicht, weitere Räume zu betreten, sodass sie ohne Beute flüchteten. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ebenfalls am Borgelweg ein E-Bike aus der Garage eines Wohnhauses. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

