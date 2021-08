Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Vandalismus gesucht

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es am Lescheder Esch zu einer Sachbeschädigung gekommen. Zwei bislang unbekannte Personen zogen zwischen 2.40 und 2.50 Uhr ein Verkehrsschild aus dem Boden und warfen es auf das dortige Pflaster. Unmittelbar nach der Tat fuhr ein Auto vor und nahm die beiden Unbekannten mit. Der Pkw fuhr in Richtung Emsstraße davon. Zeugen, insbesondere der Fahrer des genannten Autos, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05903)703190 bei der Polizei Emsbüren zu melden.

