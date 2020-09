Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrer von E-Scootern unter Rauschmitteleinfluss

Bad Münder (ots)

Im Abstand von wenigen Tagen wurden in Bad Münder zwei Fahrer von E-Scootern unter Rauschmitteleinfluss festgestellt.

Am Freitag (04.09.2020) wurde kurz nach 22.00 Uhr ein 37-jähriger Mann aus der Region Hannover auf der Bahnhofstraße angehalten. Bei dem E-Scooter-Fahrer konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Alcomat-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von von über 1,2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung des Elektrorollers ergab, dass dieser nicht versichert ist. Neben der Trunkenheitsfahrt muss sich der 37-Jährige daher wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Am gestrigen Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde in der Lange Straße ein 25-jähriger Münderaner kontrolliert. Auch er war mit einem E-Scooter unterwegs. Bei ihm besteht der Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Vortest wurde von ihm verweigert, so dass man die Analyse einer genommenen Blutprobe abwarten muss. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

