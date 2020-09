POL-HOL: Wer hat Fahrräder geknackt und Auto aufgebrochen?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Wer hat Fahrräder geknackt und Auto aufgebrochen?

Eschershausen/Stadtoldendorf

In der zurückliegenden Woche kam es in Eschershausen zu mehreren Fahrraddiebstählen, eines der entwendeten Räder wurde in Nähe eines aufgebrochenen Autos aufgefunden.

Bereits am Montagabend (31.08.20) wurde in Eschershausen an einem Seniorenheim am Otto-Elster-Platz ein mit einem Seilschloss gesichertes rotes Damen-Treckingrad entwendet. Die Tat muss sich bis 21:30 Uhr zugetragen haben. Vermutlich nach 20:30 Uhr wurde weiterhin aus einem nicht einsehbaren Hinterhof an der Bahnhofstraße (B 64) ein verschlossenes, neuwertiges anthrazitfarbenes Damen-Cityrad entwendet. Donnerstagabend (03.09.20) kam es in der gleichen Straße im weiteren Verlauf zum alten Bahnhofsgelände hin wiederum auf einem Hofgelände zu einem Diebstahl eines dort verschlossen abgestellten türkisfarbenen Herren-Mountainbikes - dieses wurde durch die Polizei am Freitagmorgen (04.09.20) unweit eines weiteren Tatortes aufgefunden: Auf dem Parkplatzgelände der Eschershäuser Einkaufsmärkte an der Bahnhofstraße wurde in der gleichen Nacht ein Einbruchsdiebstahl in einen älteren Pkw verübt und ein Navigationsgerät entwendet.

Zuletzt kam es in Stadtoldendorf Freitagnacht (04.09.20) nach 22:00 Uhr im Bereich des Bahnübergangs Deenser Straße ebenfalls zu einem Fahrraddiebstahl von einem Hinterhof eines Wohnhauses, hier wurde ein weißes Herren-Treckingrad entwendet.

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Fahrraddiebstähle trotz der Ortsunterschiede in einem Zusammenhang stehen. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei um Mitteilungen, wer die betreffenden Fahrräder bzw. Personen nach den Taten gesehen hat oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes geben kann:

-Damen-Treckingrad der Marke "TIGRA" (rot); 26 Zoll / 8 Gänge -Damen-Cityrad der Marke "PEGASUS" (anthrazit); 28 Zoll / 8 Gänge -Herren-Treckingrad ohne Hersteller (weiß); 26 Zoll / 24 Gänge

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Stadtoldendorf entgegen (05532/504750).

