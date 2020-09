Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 04.09.20 - 05.09.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

VU mit Schwerverletzter Person Am 05.09.2020, gg. 11:30 Uhr, kam es in Goldenstedt, Lutten, auf der Visbeker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 19 Jahre alter Goldenstedter bog mit seinem PKW von der Visbeker Straße auf das Gelände des dortigen Verbrauchermarktes. Dabei übersah er den 44 Jahre alten Goldenstedter, welcher mit seinem Kleinkraftrad in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der PKW-Fahrer kollidierte mit dem Motorradfahrer und darauf mit dem PKW einer 34-Jähringen aus Oldenburg, welche in der Ausfahrt des Verbrauchermarktes stand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell