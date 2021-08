Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Nordhorn (ots)

Am Dienstagmorgen ist es an der Kreuzung Stadtring zum Postdamm/Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Golf Plus bog gegen 10.20 Uhr vom Postdamm nach rechts auf den Stadtring ab. Dabei übersah er einen Mann auf seinem E-Bike, welcher gerade die Ampelkreuzung in Richtung Postdamm überquerte. Der Radfahrer wurde angefahren, stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Golf unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen älteren Herrn mit weißgrauem Haar gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell