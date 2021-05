Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Holztor zu Strohlager brannte

Heiden (ots)

Ein hölzernes Scheunentor ist am Dienstag in Heiden in Brand geraten. Kräften der Feuerwehr Heiden gelang es, die brennende Tür zu löschen und ein Ausbreiten auf den dahinter liegenden Strohspeicher zu verhindern. Zu dem Feuer kam es gegen 13.30 Uhr auf einem Grundstück an der Stegger Straße. Vorangegangen war im Hofbereich das Beseitigen von Unkraut mit einem Gasbrenner. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro.

