Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrüche im Oldenburger Stadtgebiet: Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am Montagabend wurden der Polizei zwei Autoaufbrüche gemeldet: In der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr hatte ein unbekannter Täter die Scheibe in der Beifahrertür eines VW Passat, der auf einem Parkplatz an der Ammergaustraße abgestellt war, eingeschlagen. Der Dieb griff sich anschließend eine Handtasche aus dem Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wenige Minuten später meldete sich eine Frau aus der Flötenstraße und zeige einen ähnlichen Sachverhalt an: Ein Unbekannter hatte gegen 22.10 Uhr die Seitenscheibe ihres VW Polo eingeschlagen. In diesem Fall hatte der Täter jedoch kein Diebesgut erlangt.

Die Polizei bittet Zeugen dieser beiden Aufbrüche um einen Hinweis unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (536574, 536296)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell