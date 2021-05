Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Werkzeug aus einem Container +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenem Wochenende - in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis zum heutigen Morgen - suchten Täter einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Rheinstraße auf. Hierzu durchtrennten diese ein Vorhängeschloss und brachen gewaltsam in den Container ein.

Aus diesem wurde anschließend Werkzeug in einer Höhe von ca. 10.000 Euro entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer: 0441-7904115 melden. (532222)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell