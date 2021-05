Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Corona Verstöße++

Oldenburg (ots)

Am 08.05.21 gegen 20.33 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich unterhalb der BAB A28, Höhe AS Marschweg, auf dem dortigen Parkplatz, zahlreiche Personen treffen würden, die sich nicht an die geltenden Hygienevorschriften, sowie gebotenen Abstände halten würden. Vor Ort konnten -wie vorab geschildert- insgesamt 33 PKW und dazugehörend 51 Personen festgestellt werden. Bei dieser Zusammenkunft wurden nach Würdigung der Gesamtumstände die geltenden Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz nicht beachtet. Es wurden deshalb 51 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Den betroffenen Personen wurde ein örtlich und zeitlich begrenzter Platzverweis erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell