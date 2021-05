Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Teilbrand eines Daches+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 07.05.2021, gegen 19:00 Uhr, wurde der Leitstelle ein Dachbrand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Edewecht gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung auf dem Dach unterhalb eines Fensters festgestellt werden. Die Feuerwehr verhinderte das Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Dach. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Edewecht, Elmendorf und Osterscheps. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

