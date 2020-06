Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kürnbach- Mann vor Gaststätte mit Ast geschlagen

Karlsruhe (ots)

Aus bislang unbekanntem Grund geriet, am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, ein 42-Jahre alter Gast mit zwei 18 und 21 Jahre alten Gästen in einem Lokal in der Sternenfelstraße in Kürnbach in Streit.

Das Duo begab sich nach draußen und warteten hier auf den 42-jährigen Mann. Als dieser nach zirka einer Stunde das Lokal verließ folgten ihm die Zwei und schlugen kurz darauf mit einem Ast auf den Mann ein. Dieser konnte den Schlag durch eine Schutzhaltung abwehren und wurde hierdurch aber am Arm sowie im Gesichtsbereich verletzt. Die beiden Angreifer flüchteten anschließend.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell