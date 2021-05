Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Diebstahl von Werkzeug und Kupfer in Wiefelstede-Conneforde

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 06. auf Freitag den 07. Mai 2021 haben bisher unbekannte Täter diverses Werkzeug und Kupferdrahtrollen von der Baustelle am Umspannwerk in Wiefelstede-Conneforde entwendet. Die Täter haben hierbei die Umzäunung durchtrennt, mehrere Baucontainer aufgebrochen und das Diebesgut vermutlich mit einem Lkw abtransportiert. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn (04403/927-115) in Verbindung zu setzen.

