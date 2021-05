Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall auf der A29, Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall auf der A29, Zeugenaufruf+++ Am Donnerstag, 6.05.2021 gegen 6:15Uhr befahren ein silberner VW Sharan aus Wilhelmshaven und ein schwarzer Mazda aus Oldenburg die A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Kurz vor der Baustelle Brückenbauwerk Zetel kommt es zwischen beiden Fahrzeugen zum Verkehrsunfall. Die beiden Fahrzeugführer bleiben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Da beide Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich beim Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg unter 04402-933-0 zu melden.

516676

