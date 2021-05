POL-OL: ++Kellerbrand++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

++Kellerbrand++

Am Freitag gegen 16.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand im Keller eines Hauses in der Alexanderstraße in Oldenburg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt werden. Die Feuerwehr hat den Brand schnell gelöscht. Durch den Brand ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von circa 1.500 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Für die circa 60-minütigen Löscharbeiten musste die Alexanderstraße im Bereich des Brandortes voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

