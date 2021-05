Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++2 Pkw Aufbrüche im Stadtgebiet Oldenburg++

++2 Pkw Aufbrüche im Stadtgebiet Oldenburg++ Am Freitag, 07.05.2021, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19:00 Uhr, ist es im Stadtgebiet Oldenburg, Wehdestraße und Scheideweg, zu zwei Einbrüchen in Pkw gekommen. Es wurde jeweils die Scheibe eingeschlagen und eine offen im Auto befindliche Tasche entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden. Hinweis: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto!!!

