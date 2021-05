Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Diebstahl eines VW T 4 in Jeddeloh I

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 09.05.2021, 12.00 Uhr, bis Montag, 10.05.2021, 08.00 Uhr, ist vom Gelände eines Autohauses in Jeddeloh I, Jeddeloher Damm, ein zum Verkauf ausgestellter VW Bus T4, schwarz, entwendet worden. Das entwendete Fahrzeug ist nicht zugelassen. Es wird angenommen, dass die Kennzeichenschilder WST-TS 124 von einem in der Nähe abgestellten Pkw entwendet und an dem VW Bus angebracht worden sind.

Das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn bittet um Hinweise. Wer hat im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Ist etwas zum Verbleib des entwendeten VW Bus und der gestohlenen Kennzeichenschilder bekannt?

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell