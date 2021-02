Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Herscheid (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde am Müggenbrucher Weg ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze Trekkingrad stand im Treppenhaus und war mit einem Schloss am Geländer befestigt.

