Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ford C-Max beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz an der Straße "Am Probst-Busch" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 14 und 17 Uhr wurde dabei ein dort abgestellter Ford C-Max angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

