Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Heckscheibe an geparkten Pkw eingeschlagen

Karlsruhe (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw kam es am Mittwochabend in der Karlsruher Oststadt. Dabei richtetet der Täter einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Das Fahrzeug wurde gegen 14:30 Uhr durch die Fahrzeughalterin in der Dunantstraße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt. Gegen 21:30 Uhr wurde sie durch eine Anwohnerin auf den Schaden an der Heckscheibe ihres Twingos aufmerksam gemacht.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

