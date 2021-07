Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Trickdieb erbeutete Bargeld

Bargeld erbeutete ein Wechseltrickbetrüger am Montagmittag in Bruchsal. Der Unbekannte sprach gegen 12.00 Uhr eine 61-Jährige auf der Kaiserstraße in Höhe der dortigen Bank an und bat darum einen 5-Euro-Schein zu wechseln. Die Frau griff daraufhin zu ihrer Geldbörse um nachzusehen. Sie konnte jedoch den Geldschein nicht wechseln und sagte das dem Unbekannten. Dieser ließ daraufhin den Geldschein auf den Boden fallen. Als die Frau sich bückte um den Geldschein aufzuheben, kam ihr der Mann zuvor, entschuldigte sich und ging davon. Einige Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass das komplette Scheingeld aus der Börse gestohlen worden war.

Der Unbekannte wird als Mitte 40, ca. 165 - 170 cm groß mit kräftiger Statur und südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurze schüttere blonde Haare und eine Stirnglatze. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und kariertem Kurzarmhemd. Er sprach deutsch mit Akzent.

Wer Hinweise auf den gesuchten Trickdieb geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

