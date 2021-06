Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 07.06.2021

Goslar (ots)

Brand in einem Altpapiercontainer.

Langelsheim. Am Sonntagabend, kurz nach 23.00 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar ein Brand in einem in der Strasse Am Bahnhof im Ortsteil Astfeld aufgestellten Altpapiercontainer gemeldet, der von der alarmierten Feuerwehr mit Wasser abgelöscht werden konnte. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Motorradfahrer blieb unverletzt.

Goslar. Am Sonntagabend, 21.18 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Düsseldorfer mit seinem Motorrad Ducati mit D-Kennzeichen die B 498 aus Oker kommend in Richtung Okertalsperre, verlor in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt. Die Maschine landete in der Schutzplanke und wurde stark beschädigt, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, 16.15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Schladener mit seinem Motorrad mit WF-Kennzeichen die B 241, kam in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Die Maschine wurde dabei beschädigt, der 44-Jährige verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungswagen ins Goslarer Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell